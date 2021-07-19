Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2

19.07.2021, MForum.ru

Известный сетевой информатор OnLeaks поделился рендерами смарт-браслета Realme Band 2. Относительно прошлогодней модели, Realme Band 2 получит заметно более крупный экран (1,4 дюйма). Размеры устройства составят 45,9 x 24,6 x 12,1 мм.

На задней панели можно рассмотреть стандартный для устройств подобного типа набор датчиков в лице датчиков частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом. Технические подробности пока не сообщаются. Но можно предположить, что Realme Band 2 получит полный набор функций характерных для устройств этого класса.