Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2

MForum.ru

Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2

19.07.2021, MForum.ru

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Известный сетевой информатор OnLeaks поделился рендерами смарт-браслета Realme Band 2. Относительно прошлогодней модели, Realme Band 2 получит заметно более крупный экран (1,4 дюйма). Размеры устройства составят 45,9 x 24,6 x 12,1 мм.

Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2

Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2

На задней панели можно рассмотреть стандартный для устройств подобного типа набор датчиков в лице датчиков частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом. Технические подробности пока не сообщаются. Но можно предположить, что Realme Band 2 получит полный набор функций характерных для устройств этого класса.

Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2

Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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