Анонсы: Oppo A16 на базе Helio G35 представлен официально

19.07.2021, MForum.ru

Oppo официально представила на индонезийском рынке смартфон Oppo A16. Новинка является типичным представителем A-серии, без выдающихся технических характеристик. Впрочем, за счет невысокой цены, нетребовательным пользователям он вполне подойдет, а батарея емкостью 5000 мАч обеспечит достойное время работы от одной зарядки.

Oppo A16 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 1600 x 720 точек с частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 480 нит, чипсетом MediaTek Helio G35 SoC, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, тыловой камерой с 13 Мп основным сенсором, 2 Мп монохромным сенсором и 2 Мп сенсором для макросъемки. Для видеозвонков и сэлфи предусмотрена 8 Мп фронтальная камера. Размеры телефона составляют 163,8 мм x 75,6 мм x 8,4 мм, а вес - около 190 граммов. Купить Oppo A16 можно будет за $138, на рынке Индонезии новинка уже появилась в синем Pearl Blue, серебристом Space Silver и черном Crystal Black.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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