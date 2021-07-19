Услуги: Билайн поможет уследить за собакой или кошкой

19.07.2021, MForum.ru

Билайн предлагает комплект из спутникового трекера Geozon Pet Radar и услугу работы с ним в течение года за 5 тысяч (4990) рублей. Цена трекера на сайте Geozon заявлена в 5490 руб, но в наличии его нет. Близкий по параметрам трекер Geozon Finder, если покупать его в розницу, обойдется от 3.5 до 4 тысяч, а тариф "Для умных вещей" обошелся бы в 100 рублей в месяц или в 1200 руб. за год.

Устройство Pet Radar крепится к ошейнику собаки или другого домашнего животного. Вес и размеры устройства во влагозащищенном пластиковом корпусе небольшие (51 х 41 х 15,3 мм), так что даже кошке устройство мешать не будет. Тип карты - nanoSIM, встроенный модуль поддерживает работу в сетях 4G /3G /2G Билайн.

Какие возможности дает Pet Radar. Прежде всего, в мобильном приложении Geozone Care можно постоянно следить за перемещениями питомца. Есть поддержка такой опции, как аудиомониторинг - можно послушать, что происходит вокруг животного благодаря встроенному в устройство микрофону. Если ваш питомец потерялся и кто-то его нашел, нашедший может связаться с вами, нажав на кнопку SOS на брелоке. В темноте можно из мобильного приложения дистанционно включить светодиод на устройстве - это поможет поискам. Также можно включить звуковой сигнал.

Вcтроенный аккумулятор 650 мАч обеспечит работу устройства в течение до 2 дней.

Приобрести продукт можно в собственных офисах Билайн или на сайте оператора.

Также Билайн разработал собственное приложение Petset (12+), адресованное хозяевам кошек и собак. В приложении можно пройти курсы о воспитании питомца, приводится информация о том, как поддерживать его здоровье, а также можно получить онлайн консультацию у кинолога и ветеринара.

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