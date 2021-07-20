MForum.ru
20.07.2021,
Бренд iQOO имеет все шансы стать первым, кто представит смартфон на базе чипсета Snapdragon 888+. По крайней мере, именно такой информацией поделился ресурс Digital Chat Station.
По данным источника аппарат с индексом модели V2141A будет оснащен чипсетом Snapdragon 888+(отличия чипа более высокая рабочая частота, на 20% более производительный блок искусственного интеллекта), 12 Гб ОЗУ (+4 Гб виртуального ОЗУ, итого 16 Гб) и 256 Гб встроенной памяти. Разрешение экрана новинки составит 3200 x 1440 точек, а частота его обновления – 120 Гц. Ожидаемая емкость АКБ 4000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой OriginOS 1.0. Анонс iQOO 8 состоится уже в августе. Возможно, 4 августа.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
08.06. [Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Мобильные платформы: Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 778G / MForum.ru
19.01. [Новости компаний] 5G: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 870 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: iQOO 7 – игровой смартфон на базе Snapdragon 888 / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Подтвержден анонс смартфона iQOO 7 11 января / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о iQOO 8 / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Doogee N40 Pro оценен в $129 / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты параметры камеры Huawei P50 / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A16 на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Смартфон с подэкранной камерой Axon 30 5G представят 27 июля / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2 / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Защищенный смартфон Nokia XR20 на официальном фото / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфонах Honor Magic 3 / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Flip3 раскрыты Geekbench / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y72 5G с 90 Гц дисплеем и 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Все данные о OnePlus Nord 2 5G раскрыты до анонса / MForum.ru
15.07. [Новинки] Это интересно: С новым Nokia вам никогда не понадобится чехол / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Ulefone Note 6 не получил поддержку 4G / MForum.ru
13.07. [Новинки] Слухи: Живые фото ZTE Axon 30 показали невидимую фронтальную камеру / MForum.ru
13.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене и спецификациях Moto G60S / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A31 с экраном 18:9 и Android 11 Go edition представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Nokia C30 с крупным экраном и емкой АКБ замечен на живых фото / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Motorola One 5G UW Ace / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: ASUS представил Smartphone for Snapdragon Insiders / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 (2021) появился в России / MForum.ru