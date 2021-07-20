Слухи: Раскрыты подробности о iQOO 8

20.07.2021, MForum.ru

Бренд iQOO имеет все шансы стать первым, кто представит смартфон на базе чипсета Snapdragon 888+. По крайней мере, именно такой информацией поделился ресурс Digital Chat Station.

По данным источника аппарат с индексом модели V2141A будет оснащен чипсетом Snapdragon 888+(отличия чипа более высокая рабочая частота, на 20% более производительный блок искусственного интеллекта), 12 Гб ОЗУ (+4 Гб виртуального ОЗУ, итого 16 Гб) и 256 Гб встроенной памяти. Разрешение экрана новинки составит 3200 x 1440 точек, а частота его обновления – 120 Гц. Ожидаемая емкость АКБ 4000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой OriginOS 1.0. Анонс iQOO 8 состоится уже в августе. Возможно, 4 августа.