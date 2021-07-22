Анонсы: Смартфоны Realme GT Master Edition и GT Exploration Master Edition представлены официально

MForum.ru
22.07.2021,
Компания Realme анонсировала в Китае смартфоны GT Master Edition и GT Exploration Master Edition, созданные в сотрудничестве с японским дизайнером Наото Фукасава (Naoto Fukusawa). Новинки получили корпуса из стекла и металла, но будет и модификация кожаной (эко) задней крышкой.
Realme GT Exploration Master Edition привлекает внимание 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления до 120 Гц и изогнутым защитным стеклом, чипсетом Qualcomm Snapdragon 870, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Отдельного внимания заслуживает тыловая камера с основным сенсором разрешением 50 Мп (Sony IMX766), 16 Мп сенсором с широкоугольным объективом и 2 Мп датчиком для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Начало продаж намечено на 30 июля, цена составит 2899 / 3199 юаней за версии с 8/128 и 12/256 Гб.
Базовая модель Realme GT Master Edition немного скромнее. Ее сердцем стал чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, а объем ОЗУ только 8 Гб. Диагональ экрана – 6,43 дюйма при разрешении 2400x1080 точек и частоте обновления до 120 Гц. Емкость батарее – 4300 мАч, быстрая зарядка также 65 Вт. Фронтальная камера Realme GT Master Edition аналогична старшей модели (32 Мп), тыловая немного более скромной конфигурации: 64 Мп IMX682 + 8 Мп широкоугольный + 2 Мп макро. Купить Realme GT Master Edition можно будет за 2399 / 2599 юаней за версии со 128/256 Гб памяти.
© Антон Печеровый,
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