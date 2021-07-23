Анонсы: OnePlus Nord 2 представлен официально

MForum.ru
23.07.2021,
Компания OnePlus анонсировала смартфон Nord 2. Анонс новинки прошел под лозунгом «Все, что вы просили и даже больше», что делает отсылку к изначальной концепции OnePlus – максимум оснащения за привлекательную цену.
В качестве «сердца» новинки производитель выбрал чипсет MediaTek Dimensity 1200, дополненный 6/8/12 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб встроенной памяти. Разрешение 6,43-дюймового Fluid AMOLED дисплея составляет 2400x1080 точек, при частоте обновления 90 Гц. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Вырез в левой части экрана предназначен для 32 Мп фронтальной камеры. Емкость OnePlus Nord 2 составляет 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт.
Еще одной сильной стороной новинки стала тыловая камера представленная связкой 50 Мп сенсора IMX766, 8 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и 2 Мп монохромного. Начало продаж намечено на конец текущего месяца (26-28 июля, зависит от рынка), цена составит 399 евро за вариант 8+128 Гб и 499 евро за версию 12+256 Гб.
Купить OnePlus Nord 2 можно будет в сером Gray Sierra, голубом Blue Haze и зеленом Green Wood вариантах. Материал задней панели – экокожа. В части программной поддержки речь идет о двух годах обновлений системы и еще одном годе выпуске обновлений в части безопасности.
© Антон Печеровый,
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