Анонсы: OnePlus Nord 2 представлен официально

23.07.2021, MForum.ru

Компания OnePlus анонсировала смартфон Nord 2. Анонс новинки прошел под лозунгом «Все, что вы просили и даже больше», что делает отсылку к изначальной концепции OnePlus – максимум оснащения за привлекательную цену.

В качестве «сердца» новинки производитель выбрал чипсет MediaTek Dimensity 1200, дополненный 6/8/12 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб встроенной памяти. Разрешение 6,43-дюймового Fluid AMOLED дисплея составляет 2400x1080 точек, при частоте обновления 90 Гц. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Вырез в левой части экрана предназначен для 32 Мп фронтальной камеры. Емкость OnePlus Nord 2 составляет 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт.

Еще одной сильной стороной новинки стала тыловая камера представленная связкой 50 Мп сенсора IMX766, 8 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и 2 Мп монохромного. Начало продаж намечено на конец текущего месяца (26-28 июля, зависит от рынка), цена составит 399 евро за вариант 8+128 Гб и 499 евро за версию 12+256 Гб.

Купить OnePlus Nord 2 можно будет в сером Gray Sierra, голубом Blue Haze и зеленом Green Wood вариантах. Материал задней панели – экокожа. В части программной поддержки речь идет о двух годах обновлений системы и еще одном годе выпуске обновлений в части безопасности.