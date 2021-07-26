Анонсы: Oppo A93s 5G на базе Dimensity 700 представлен официально

MForum.ru
26.07.2021,
Бренд Oppo официально анонсировал смартфон Oppo A93s. Новинка представляет собой обновление модели Oppo A93 5G, но с аппаратной платформой Dimensity 700.
В активе Oppo A93s присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц с круглым вырезом под 8 Мп фронтальную камеру, строенная тыловая камера в конфигурации 48+2+2 Мп и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В программной части речь идет об Android 11 с оболочкой ColorOS 11. Купить Oppo A93s 5G с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти можно будет с 30 июля за 1 999 юаней.
© Антон Печеровый,
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