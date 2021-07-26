Анонсы: Игровой смартфон POCO F3 GT представлен официально

MForum.ru
26.07.2021,
Бренд POCO представил в Индии смартфон POCO F3 GT. Новинка представляет собой ребрендинг Xiaomi Redmi K40 Gaming Enhanced Edition. Ключевые особенности устройства – чипсет MediaTek Dimensity 1200, мощная система охлаждения минимизирующая перегрев в «тяжелых» приложениях и AMOLED-дисплей 2400 x 1080 точек с частотой обновления экрана 120 Гц и опросом сенсора 480 Гц.
Кроме того, POCO F3 GT получил физические курки на торце, а корпус из стекла (Gorilla Glass 5 на передней и задней панелях) и металла призван обеспечить максимально приятные тактильные ощущения от устройства. За качественный звук отвечают стереодинамики с технологиями Dolby Atmos и Hi-Res Audio. В части объемов памяти речь идет о версиях с 6/8/12 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти.
Тыловая камера строенная, основной 64 Мп сенсор дополнен 8 Мп с широкоугольной оптикой и 2 Мп для макросъемки. Фронтальная камера разрешением 16 Мп разместилась в круглом вырезе экрана. Емкость АКБ – 5065 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Купить POCO F3 GT можно начиная со 2 августа по цене 26 999 / 28 999 / 30 999 индийских рупий за версии 6/128, 8/128 и 12/256 Гб, соответственно. Выпускаться новинка будет в черной и серебристой расцветках.
© Антон Печеровый,
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