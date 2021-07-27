Анонсы: Защищенный смартфон Nokia XR20 представлен официально

27.07.2021, MForum.ru

Компания HMD Global официально анонсировала смартфон Nokia XR20. Новинка относится к классу защищенных устройств, соответствует ряду требований американского военного стандарта MIL-STD810H, допускает падение с высоты 1,8 м, а также имеет сертификат IP68 в части защиты от влаги и пыли. Для дополнительной защиты дисплея используется Gorilla Glass Victus.

Основа «железа» Nokia XR20 чипсет Qualcomm Snapdragon 480 (поддерживается 5G), дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Разрешение 6,67-дюймового дисплея составляет FullHD+, в круглом вырезе разместилась 8 Мп фронтальная камера. Тыловая камера представлена связкой 48 Мп основного и 13 Мп вспомогательного сенсоров.

Дактилоскопический сенсор находится на боковом торце, там же доступна аппаратная кнопка, которую можно задействовать для запуска произвольного приложения. Емкость АКБ Nokia XR20 – 4680 мАч, быстрая зарядка по проводу 18 Вт, без проводов – 15 Вт.

Сильной стороной новинки станет программная составляющая. Android 11 новинка получит из коробки, также выйдут еще 3 крупных обновления системы. Обновления в части безопасности будут выходить в течение 4 лет. Цена Nokia XR20 в конфигурации с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти составит $550.