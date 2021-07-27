Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально

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Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально

27.07.2021, MForum.ru

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Помимо XR20, HMD Global анонсировала еще два телефона - 6310 и C30. Первый, как следует из названия, является еще одной интерпретацией классического телефона Nokia прошлых лет, в то время как C30 представляет собой интересный Android-смартфон с большой батареей и низкой ценой.

Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально

Напомню, серия C - это семейство устройств начального уровня от Nokia и выдающихся характеристик ждать не стоит. Однако, Nokia C30 - это флагман серии, с самым большим экраном и максимальной емкостью аккумулятора - 6,82 дюйма (разрешение HD+) и 6000 мАч (зарядка 10 Вт), соответственно.

Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально

В вырезе дисплея разместилась 5 Мп фронтальная камера, тыловая камера представлена связкой 13 Мп основного сенсора и 2 Мп датчика глубины сцены. Основа аппаратной платформы чипсет Unisoc SC9863A (8 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,6 ГГц) дополненный 2/3 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти. ОС - Android 11 Go Edition. Ценник Nokia C30 стартует от 99 евро.

Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально

Что касается Nokia 6310 – новинка представляет собой классический телефон с 2,8-дюймовым QVGA-дисплеем, АКБ емкостью 1150 мАч и встроенным FM-радио. Программная часть базируется на Series 30+, аппаратная на чипе – Unisoc 6531F. Купить Nokia 6310 можно будет за 40 евро.

Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально

На том же мероприятии было представлено пополнение семейства беспроводных наушников в лице Nokia Clarity Earbuds Pro и Nokia Comfort Earbuds.

Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально

Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально

Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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