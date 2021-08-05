Анонсы: Vivo Y12G со Snapdragon 439 и Android 11 представлен официально

05.08.2021, MForum.ru

Компания Vivo официально анонсировала бюджетный смартфон Vivo Y12G. «Сердцем» новинки стал чипсет Snapdragon 439 дополненный 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти (+карты microSD до 256 Гб).

Диагональ экрана Vivo Y12G составляет 6,51 дюйма, разрешение HD+. В каплевидном вырезе экрана нашлось место для 8 Мп фронтальной камеры. Размещённая на задней панели камера сдвоенная, 13 Мп основной сенсор дополнен 2 Мп датчиком глубины сцены. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, но быстрая зарядка не поддерживается (максимум 5 Вт). Vivo Y12G в черном Phantom Black и градиентном Glacier Blue цветах уже доступен в Индии по цене 10 990 рупий, что соответствует $150.