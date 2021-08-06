MForum.ru
06.08.2021,
В России начались продажи представленного в конце июля смартфона Nokia XR20. Новинка относится к классу защищенных устройств, допускает падение с высоты 1,8 м, имеет сертификат IP68 в части защиты от влаги и пыли, а также производитель гарантируем работу при температурах до -22 градусов.
Разрешение 6,67-дюймового дисплея составляет FullHD+, в круглом вырезе разместилась 8 Мп фронтальная камера. Для дополнительной защиты дисплея используется Gorilla Glass Victus. Тыловая камера представлена связкой 48 Мп основного и 13 Мп вспомогательного сенсоров. Основа «железа» Nokia XR20 чипсет Qualcomm Snapdragon 480 (поддерживается 5G), дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Дактилоскопический сенсор находится на боковом торце, там же доступна аппаратная кнопка, которую можно задействовать для запуска произвольного приложения. Емкость АКБ Nokia XR20 – 4680 мАч, быстрая зарядка по проводу 18 Вт, без проводов – 15 Вт.
Рекомендованная розничная цена Nokia XR20 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти на российском рынке составляет 44 990 рублей, бонус для первых покупателей наушники Nokia BH-405.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Кнопочный телефон Nokia 400 с Android на борту замечен на видео / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Nokia XR20 представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Защищенный смартфон Nokia XR20 на официальном фото / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme Watch 2 и Watch 2 Pro / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Nokia XR20 появился в России / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y12G со Snapdragon 439 и Android 11 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play5T Pro с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Visiontab A100 – бюджетный планшет от HTC / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Детские планшеты Huawei MatePad T8 и MatePad T10 появились в России / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Кнопочный телефон Nokia 400 с Android на борту замечен на видео / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro – фотофлагман на Harmony OS / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 представлен официально / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8 SE Vitality Edition представлен официально / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Nokia XR20 представлен официально / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон POCO F3 GT представлен официально / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A93s 5G на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Lava Z2s с Android 11 Go представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2 представлен официально / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Realme GT Master Edition и GT Exploration Master Edition представлены официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о iQOO 8 / MForum.ru