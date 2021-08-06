Анонсы: Защищенный смартфон Nokia XR20 появился в России

06.08.2021, MForum.ru

В России начались продажи представленного в конце июля смартфона Nokia XR20. Новинка относится к классу защищенных устройств, допускает падение с высоты 1,8 м, имеет сертификат IP68 в части защиты от влаги и пыли, а также производитель гарантируем работу при температурах до -22 градусов.

Разрешение 6,67-дюймового дисплея составляет FullHD+, в круглом вырезе разместилась 8 Мп фронтальная камера. Для дополнительной защиты дисплея используется Gorilla Glass Victus. Тыловая камера представлена связкой 48 Мп основного и 13 Мп вспомогательного сенсоров. Основа «железа» Nokia XR20 чипсет Qualcomm Snapdragon 480 (поддерживается 5G), дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Дактилоскопический сенсор находится на боковом торце, там же доступна аппаратная кнопка, которую можно задействовать для запуска произвольного приложения. Емкость АКБ Nokia XR20 – 4680 мАч, быстрая зарядка по проводу 18 Вт, без проводов – 15 Вт.

Рекомендованная розничная цена Nokia XR20 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти на российском рынке составляет 44 990 рублей, бонус для первых покупателей наушники Nokia BH-405.