Анонсы: Объявлены российские цены Realme Watch 2 и Watch 2 Pro

MForum.ru
06.08.2021,
Бренд Realme объявил о начале продаж на российском рынке смартчасов Watch 2 и Watch 2 Pro.
Спецификации Realme Watch 2 включают в себя 1,4-дюймовый дисплей разрешением 320х320 точек и яркостью 600 нит, защиту от влаги по стандарту IP68 и АКБ емкостью 315 мАч, которого достаточно на 12 дней автономной работы.
Помимо датчика частоты сердечных сокращений в активе новинки присутствует датчик насыщенности крови кислородом. Поддерживается более 90 спортивных режимов (у предшественника - 14), встроенный GPS, отслеживание качества сна и полный набор стандартных функций устройств подобного класса, включая набор циферблатов (более 100).
Стоимость Realme Watch 2 в России составит 5490 рублей. Главное отличие Watch 2 Pro – более крупный дисплей (1,75 дюйма) и АКБ увеличенной емкости. Цена составит 7990 рублей. В рамках начала продаж новинки можно будет купить за 4990 и 6990 рублей, соответственно.
© Антон Печеровый,
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