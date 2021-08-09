Анонсы: Samsung Galaxy A12 Nacho появился в России

MForum.ru
09.08.2021,
Компания Samsung анонсировала для российского рынка смартфон Galaxy A12 Nacho. Основным отличием от оригинальной модели стал чипсет. Вместо MediaTek Helio P35 новинка базируется на чипсете Exynos 850 (аналогичный чипсет используется в Galaxy A21s).
Остальные спецификации аналогично базовой модели. 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600 x 720 точек, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, QUAD-камера в конфигурации 48+5+2+2 Мп, 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Базовая цена Samsung Galaxy A12 Nacho за версию 3/32 Гб составляет 10 990 рублей. Варианты с 4 Гб ОЗУ обойдутся в 12 990 / 15 990, в зависимости от объема встроенной памяти – 64 или 128 Гб.
© Антон Печеровый,
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