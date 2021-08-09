Слухи: Раскрыты подробности Xiaomi Redmi 10

09.08.2021, MForum.ru

На сайте одного из партнеров компании Xiaomi появилась информация о смартфоне Redmi 10. Новинка получит 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, а ее «сердцем» станет чипсет MediaTek Helio G88 (8 ядер, Cortex-A76 + Cortex-A55, GPU Mali-G52 MC2).

В активе Xiaomi Redmi 10 ожидаются 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камера в конфигурации 50 Мп основная, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро, 2 Мп сенсор глубины и АКБ ёмкостью 5000 мАЧ с быстрой зарядкой 18 Вт. Размеры новинки составят 162 x 75,3 x 8,95 мм, а ее ожидаемая цена - $250.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Игровой смартфон POCO F3 GT представлен официально / MForum.ru

[Новости компаний] Акции: Билайн запустил акцию "3 в 1: по цене смартфона!" / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 (2021) появился в России / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 (2021) представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Это интересно: Redmi Note 8 будет перевыпущен / MForum.ru