Слухи: Раскрыты подробности Xiaomi Redmi 10

MForum.ru
09.08.2021,
На сайте одного из партнеров компании Xiaomi появилась информация о смартфоне Redmi 10. Новинка получит 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, а ее «сердцем» станет чипсет MediaTek Helio G88 (8 ядер, Cortex-A76 + Cortex-A55, GPU Mali-G52 MC2).
В активе Xiaomi Redmi 10 ожидаются 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камера в конфигурации 50 Мп основная, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро, 2 Мп сенсор глубины и АКБ ёмкостью 5000 мАЧ с быстрой зарядкой 18 Вт. Размеры новинки составят 162 x 75,3 x 8,95 мм, а ее ожидаемая цена - $250.
© Антон Печеровый,
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