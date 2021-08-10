Слухи: Раскрыты подробности о Vivo X70 Pro

10.08.2021, MForum.ru

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился смартфон с модельным номером V2105, за которым может скрываться Vivo X70 Pro.

Ожидается, что Vivo X70 Pro будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 1200 SoC и 12 Гб ОЗУ. Результат устройства 859 баллов в одноядерном тесте и 2638 в многоядерном. Программная часть базируется на Android 11. Для китайского рынка это будет версия ПО с оболочкой Origin OS, а для мирового – с оболочкой Funtouch OS 11. Ожидаемая цена устройства - $940 (обычный Vivo X70 будет оценен в $670).