Анонсы: Vivo Y53s с Helio G80 и 64 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
10.08.2021,
Компния Vivo пополнила свой модельный ряд смартфоном Vivo Y53s для индийского рынка. Отличием модели является отсутствие поддержки сетей 5G. Зато цена составит 19490 рупий ($260), при неплохом наборе спецификаций.
В активе Vivo Y53s присутствуют 6,58-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек (частота обновления 60 Гц), чипсет MediaTek Helio G80 (2 ядра Cortex-A75 2 ГГц, 6 ядер Cortex-A55 1,8 ГГц, графика Mali-G57 MC2), 8 Гб ОЗУ (+3 Гб виртуальной памяти), 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Тыловая камера Vivo Y53s представлена 64 Мп основным сенсором с апертурой объектива f/1,79 дополненным двумя 2 Мп сенсорами (2 Мп сенсор глубины сцены, 2 Мп макро). Для сэлфи служит размещенная в каплевидном вырезе камера разрешением 16 Мп. Отдельно отметим поддержку NFC. Габариты новинки - 164×75.46×8.38 мм, вес – 190 г. ОС – Android 11 с оболочкой FuntouchOS 11.
© Антон Печеровый,
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