Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung

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Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung

12.08.2021, MForum.ru

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Компания Samsung провела презентацию Unpacked 2021, в рамках которой были представлены ключевые новинки 2021 года, включая Galaxy Z Fold 3. Относительно прошлогодней модели устройство стало тоньше (до 16 мм в сложенном виде) и легче (271 г.).

Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung

Спецификации Galaxy Z Fold 3 включают в себя внешний 6,2-дюймовый экран 2260x832 точек, складной 7,6-дюймовый дисплей разрешением 2208x1768 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 888, 12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти, тыловую камеру с тремя сенсорами по 12 Мп, а также АКБ емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.

Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung

Отдельно отметим фронтальную камеру, разрешение которой составляет 4 Мп (ультрпиксели) – Galaxy Z Fold 3 стал первым смартфоном Samsung с подъэкранной сэлфи-камерой (на внутреннем дисплее). Для внешнего дисплея 10 Мп фронтальная камера расположена в обычном круглом вырезе.

Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung

Еще одной важной фишкой является поддержка цифрового пера S Pen.

Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung

Цена Samsung Galaxy Z Fold 3 составит 159 990 / 169 990 рублей за версии с 256 и 512 Гб памяти. Начало продаж – 10 сентября.

Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Samsung

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