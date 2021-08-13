Анонсы: Honor X20 на Dimensity 900 представлен официально

13.08.2021, MForum.ru

Помимо топовых смартфонов семейства Magic 3, Honor представил Honor X20. Новинка нацелена в средний ценовой сегмент, но это не помешало оснастить аппарат 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Основой ее «железа» стал чипсет MediaTek Dimensity 900.

Спецификации Honor X20 включают в себя 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (в конфигурации 64 Мп основной, 2 Мп макро, 2 Мп портретная), 16 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. ОС - Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2. Продажи Honor X20 в Китае уже начались, цены составят 1899/2199/2499 юаней за версии 6+128/8+128/8+256 Гб, соответственно. Выпускаться Honor X20 будет в черной, синей и серебристой расцветках.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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