Анонсы: Oppo A16s получил чипсет Helio G35, 6.52" дисплей и АКБ 5000 мАч

16.08.2021, MForum.ru

Компании Oppo снова пополнила свое портфолио. Новинка получила имя Oppo A16s и, как не сложно догадаться по названию, представляет собой вариант Oppo A16. Ключевое отличие от оригинальной модели – наличие поддержки NFC.

Ключевые спецификации Oppo A16s включают в себя 6.52-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio G35 и АКБ емкостью 5000 мАч. На передней панели устройства разместилась 8 Мп камера для сэлфи, строенная тыловая камера включает в себя 13 Мп основной сенсор и два вспомогательных сенсора разрешением 2 Мп (макро, монохром). Также отметим находящийся на боковой грани дактилоскопический сенсор, 3,5 мм аудиторазъем и порт USB Type C. Oppo A16s в синем Pearl Blue и черном Crystal Black уже доступен в Нидерландах. Версия с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти оценена в 149 евро.