Анонсы: Samsung Galaxy A52s представлен официально

MForum.ru
18.08.2021,
Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy A52s, представляющий собой улучшенный Samsung Galaxy A52. Базой новой модели стал свежий чипсет Qualcomm Snapdragon 778G дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
Диагональ OLED-экрана Qualcomm Snapdragon 778G составляет 6,5 дюймов, разрешение – 2400х1080 точек при частоте обновления 120 Гц. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 4 сенсора: основной 64 Мп, широкоугольный 12 Мп и два сенсора разрешением 5 Мп (макро, датчик глубины). Фронтальная камера разрешением 32 Мп разместилась в отверстии по центру экрана.
Емкость аккумулятора Samsung Galaxy A52s – 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, NFC поддерживается. Также отметим защиты от влаги по классу IP67. Первым рынком для Samsung Galaxy A52s стала Великобритания, где с 24 августа новинку можно предзаказать по цене 409 фунтов, что на 10 фунтов дороже обычного Galaxy A52 5G.
© Антон Печеровый,
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