MForum.ru
19.08.2021,
Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Redmi 10, причем эта новинка интересна сразу несколькими моментами
Во-первых, ее «сердцем» стал чипсет MediaTek Helio G88, позиционируемый как игровое решение. Кстати, Xiaomi Redmi 10 стал первым смартфоном на базе этого чипа.Во-вторых, несмотря на ориентацию в бюджетный сегмент, Xiaomi Redmi 10 получил весьма продвинутую фоточасть с 4-мя сенсорами: 50 Мп основным, 8 Мп широкоугольным, 2 Мп макро и 2 Мп сенсором глубины. В-третьих, отметим вполне достойный дисплей - 6,5 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 90 Гц.
Остальные спецификации новинки включают в себя 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Что интересно, в комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 22,5 Вт. Начало продаж намечено на 20 августа, цена составит $179 (4+64 Гб) / $199 (4+128 Гб) / $219 (6+128 Гб). Подробностей о российском релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности Xiaomi Redmi 10 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон POCO F3 GT представлен официально / MForum.ru
15.07. [Новости компаний] Акции: Билайн запустил акцию "3 в 1: по цене смартфона!" / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 (2021) появился в России / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 (2021) представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52s представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Watch 2 на новейшем чипсете готовятся к анонсу / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Cubot KingKong 7 представлен официально / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 20 Fusion c Dimensity 800U представлен в Индии / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6310 доступен в России / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A16s получил чипсет Helio G35, 6.52" дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Honor X20 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ представлены официально / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Наушники Samsung Galaxy Buds 2 представлены официально / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Watch 4 – теперь на Wear OS / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 3 представлен официально / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8 появился в России / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем / MForum.ru
10.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53s с Helio G80 и 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru