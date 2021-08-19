Анонсы: Xiaomi Redmi 10 с 50 Мп камерой представлен официально

19.08.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Redmi 10, причем эта новинка интересна сразу несколькими моментами

Во-первых, ее «сердцем» стал чипсет MediaTek Helio G88, позиционируемый как игровое решение. Кстати, Xiaomi Redmi 10 стал первым смартфоном на базе этого чипа.Во-вторых, несмотря на ориентацию в бюджетный сегмент, Xiaomi Redmi 10 получил весьма продвинутую фоточасть с 4-мя сенсорами: 50 Мп основным, 8 Мп широкоугольным, 2 Мп макро и 2 Мп сенсором глубины. В-третьих, отметим вполне достойный дисплей - 6,5 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 90 Гц.

Остальные спецификации новинки включают в себя 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Что интересно, в комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 22,5 Вт. Начало продаж намечено на 20 августа, цена составит $179 (4+64 Гб) / $199 (4+128 Гб) / $219 (6+128 Гб). Подробностей о российском релизе пока нет.