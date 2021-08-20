Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y21 появился на индийском рынке

MForum.ru
20.08.2021,
Компания Vivo вывела на рынок Индии смартфон Y21, оснащенный дисплеем разрешением HD+ (1600x720 точек) с частотой обновления 60 Гц и построенный на базе и чипсета Helio P35 дополненного 4 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти.
В каплевидном вырезе дисплея разместилась 8 Мп сэлфи-камера. Тыловая камера представлена связкой 13 Мп основного сенсора с 2 Мп датчиком глубины. Емкость аккумулятора – 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Габариты Vivo Y21 составляют 164 x 76 x 8 мм, а вес - 182 грамма. Он также оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, который находится рядом с кнопкой включения питания. Новинка доступна в цветах Diamond Glow и Midnight Blue, а ее цена составляет 13 990 и 15 490 за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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