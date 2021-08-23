Слухи: Realme готовит бюджетный смартфон с больший объемом памяти

23.08.2021, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора TENAA замечен смартфон Realme с модельным номером RMX3125. Новинка поддерживает сети 5G и будет предложена в версиях с 4/64, 6/128 и 8/256 Гб памяти. Объем встроенной памяти можно увеличить с помощью карт microSD объемом до 256 Гб.

Диагональ экрана RMX3125 – 6,52 дюйма, разрешение – HD+. Тыловая камера будет представлена связкой 13 Мп основного и 2 Мп вспомогательного сенсоров. В вырезе экрана разместилась 8 Мп камера для селфи. Таким образом, новинка будет явно нацелена в начальный сегмент. Емкость аккумулятора RMX3125 составит 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт, а габариты устройства 163,9 x 75,7 x 8,4 мм при весе 189 г. Информации о рыночном названии модели и возможной дате анонса пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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