Слухи: Realme готовит бюджетный смартфон с больший объемом памяти

MForum.ru
23.08.2021,
В базе данных китайского регулятора TENAA замечен смартфон Realme с модельным номером RMX3125. Новинка поддерживает сети 5G и будет предложена в версиях с 4/64, 6/128 и 8/256 Гб памяти. Объем встроенной памяти можно увеличить с помощью карт microSD объемом до 256 Гб.
© Антон Печеровый,
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