Отечественное производство: Ростеховская компания Спектр попробует наладить серийное производство оборудования 4G/5G

23.08.2021, MForum.ru

Ростех сообщает о формировании национального вендора телеком-решений для сетей 4G, 5G и следующих поколений. Вновь созданную компанию назвали "Спектр". Она должна будет наладить серийное производство соответствующего оборудование. Серийное производство сложного электронного оборудования - то, с чем в России обычно возникают немалые проблемы.

Впрочем, насколько отечественной будет продукция "Спектра", вызывает вопросы. В частности, я бы не исключал гипотезу, что задачей "Спектра" будет обеспечение частичной локализации производства решений Huawei, Ericsson и Nokia - в идеале всех этих производителей или некоторых из них.

"Спектр" на 100% принадлежит Ростеху. Председателем правления совета директоров новой компании стал Василий Бровко, гендиректором - Павел Смирнов (ранее гендиректор НИИ Масштаб).

пресс-релиз Ростеха

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