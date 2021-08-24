Анонсы: Vivo Y33S получил АКБ 5000 мАч и MediaTek Helio G80

MForum.ru
24.08.2021,
Компания Vivo незаметно представила в Индии еще один смартфон среднего уровня – Y33S. Новинка оснащена 6,58-дюймовым дисплеем разрешением FHD + с вырезом с каплевидным вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры.
На задней панели Vivo Y33S разместилась основная камера разрешением 50 МП с диафрагмой f/1.8 и два дополнительных модуля на 2 МП, служащих для определения глубины сцены и макросъемки. Внутри новинки нашлось место для чипсета MediaTek Helio G80, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которую можно расширить картами microSD объемом до 1 ТБ. Также отметим размещенный на боковой панели дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Vivo Y33s в цветах Mirror Black и Midday Dream уже появился в продаже по цене 17 990 индийских рупий (242 доллара США). Новинку можно купить в интернет-магазине Vivo, а также у партнерских розничных продавцов по всей Индии.
© Антон Печеровый,
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