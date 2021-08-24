Анонсы: Vivo Y33S получил АКБ 5000 мАч и MediaTek Helio G80

MForum.ru

Анонсы: Vivo Y33S получил АКБ 5000 мАч и MediaTek Helio G80

24.08.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Vivo незаметно представила в Индии еще один смартфон среднего уровня – Y33S. Новинка оснащена 6,58-дюймовым дисплеем разрешением FHD + с вырезом с каплевидным вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры.

Анонсы: Vivo Y33S получил АКБ 5000 мАч и MediaTek Helio G80

На задней панели Vivo Y33S разместилась основная камера разрешением 50 МП с диафрагмой f/1.8 и два дополнительных модуля на 2 МП, служащих для определения глубины сцены и макросъемки. Внутри новинки нашлось место для чипсета MediaTek Helio G80, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которую можно расширить картами microSD объемом до 1 ТБ. Также отметим размещенный на боковой панели дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Vivo Y33s в цветах Mirror Black и Midday Dream уже появился в продаже по цене 17 990 индийских рупий (242 доллара США). Новинку можно купить в интернет-магазине Vivo, а также у партнерских розничных продавцов по всей Индии.

Анонсы: Vivo Y33S получил АКБ 5000 мАч и MediaTek Helio G80

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

20.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y21 появился на индийском рынке / MForum.ru

10.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53s с Helio G80 и 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

10.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo X70 Pro / MForum.ru

05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y12G со Snapdragon 439 и Android 11 представлен официально / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y72 5G с 90 Гц дисплеем и 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:45 Zulkizragore Тема: Установка USB-драйверов для подключения телефонов Sony Ericsson к компьютеру
Ни разу не видел, чтобы винда например сама подгружала драйверы для веб-камер. Возможно если это продукция майкрософт, то такая ситуация возможна. А например, если вы купили устройство нонейм фирмы, ...
23.08.2021 14:09 magajan Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 41 42 43 44 45)
дайте код, пожалуйста! кот на ID: 232x-2ABGRU2 IMEI: 86063002624355 Спасибо заранее!
23.08.2021 13:30 ABloud Тема: Экспресс-АМ5 (28.12.2013)
Спутник "Экспресс-АМ5" задействовали в восстановлении связи и интернета в пострадавших от пожара районах Якутии. Активное использование мощностей спутника позволило уменьшить перерывы в оказании ...
21.08.2021 22:49 Joleen Тема: Перенос файлов с galaxy s20+ на компьютер
Помогите! Нигде не могу найти информацию, как просто скинуть фото с телефона на ноутбук. У телефона оригинальный кабель type-C - type-C, на ноуте есть разъём type-C. Но когда провод подсоединяешь, ...
19.08.2021 15:53 sterry Тема: Приложение
Буду очень благодарен.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

24.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y33S получил АКБ 5000 мАч и MediaTek Helio G80 / MForum.ru

23.08. [Новинки] Слухи: Realme готовит бюджетный смартфон с больший объемом памяти / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y21 появился на индийском рынке / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52s представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Watch 2 на новейшем чипсете готовятся к анонсу / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Cubot KingKong 7 представлен официально / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 20 Fusion c Dimensity 800U представлен в Индии / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6310 доступен в России / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A16s получил чипсет Helio G35, 6.52" дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor X20 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ представлены официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Наушники Samsung Galaxy Buds 2 представлены официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Watch 4 – теперь на Wear OS / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 3 представлен официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: