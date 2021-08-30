Анонсы: Lenovo K13 с Unisoc SC9863A SoC и 2 Гб ОЗУ появился в России

MForum.ru
30.08.2021,
Состоялся российский релиз смартфона начального уровня Lenovo K13. Новинка является обновлением представленной в прошлом году модули Lenovo K12, построенным на иной аппаратной платформе.
В активе Lenovo K13 присутствуют 6,52-дюймовый дисплей разрешением HD + (1600x720 точек) с частотой обновления 60 Гц и каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением 5 Мп, чипсет Unisoc SC9863A (8 ядер, 1,6 ГГц), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенная тыловая камера 13+2 Мп, дактилоскопический сенсор на задней панели и АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Купить новинку можно за 7 777 рублей.
© Антон Печеровый,
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