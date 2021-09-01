Анонсы: Samsung Galaxy A13 получит поддержку сетей 5G

01.09.2021, MForum.ru

В том, что поддержка сетей пятого поколения появляется все в более доступных устройствах, нет ничего удивительного. Не отстает от этого тренда и компания Samsung. Если верить циркулирующим в сети слухам следующее поколение самой бюджетной линейки получит 5G-версию.

Samsung Galaxy A12 Источник, голландское издание GalaxyClub, не раскрывает никаких спецификаций Galaxy A13 5G, кроме того, что индекс модели SM-A136B, а его цена может быть ниже 200 евро (как в настоящее время у Galaxy A12). Таким образом, новинка станет самым доступным 5G-смартфоном в портфолио Samsung. Информации о сроке релиза Galaxy A13 5G нет. Но, с учетом того, что Galaxy A12 был представлен в ноябре прошлого года, то A13 5G вполне может быть представлен уже в этом году.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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