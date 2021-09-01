Анонсы: Samsung Galaxy A13 получит поддержку сетей 5G

MForum.ru

Анонсы: Samsung Galaxy A13 получит поддержку сетей 5G

01.09.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В том, что поддержка сетей пятого поколения появляется все в более доступных устройствах, нет ничего удивительного. Не отстает от этого тренда и компания Samsung. Если верить циркулирующим в сети слухам следующее поколение самой бюджетной линейки получит 5G-версию.

Анонсы: Samsung Galaxy A13 получит поддержку сетей 5G

Samsung Galaxy A12

Источник, голландское издание GalaxyClub, не раскрывает никаких спецификаций Galaxy A13 5G, кроме того, что индекс модели SM-A136B, а его цена может быть ниже 200 евро (как в настоящее время у Galaxy A12). Таким образом, новинка станет самым доступным 5G-смартфоном в портфолио Samsung. Информации о сроке релиза Galaxy A13 5G нет. Но, с учетом того, что Galaxy A12 был представлен в ноябре прошлого года, то A13 5G вполне может быть представлен уже в этом году.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22 / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52s представлен официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Наушники Samsung Galaxy Buds 2 представлены официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Watch 4 – теперь на Wear OS / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 3 представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 11:08 Av83 Тема: FAQ: Как выбрать телефон. Муки выбора. Приоритеты. Что важно, а что нет. Удачный выбор и как он ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11)
Берите ZTE Blade A31 - не пожалеете. У меня самой такой, пользуюсь с удовольствием, нареканий нет. Шустрый, процессор Unisoc SC9863A, операционка - Android 11, характеристики норм.
Вчера 10:50 Av83 Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
Очень довольна покупкой ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. В нём собраны все современные функции. Установлено четыре камеры, которые позволяют сделать идеальный снимки. Экран яркий с точной ...
27.08.2021 10:27 ABloud Тема: Орловская область (04.12.2007)
В августе 2021 Билайн сообщает о запуске в Орле и в Ливнах агрегации LTE 1800 и LTE 2600, что заметно увеличило доступные средние скорости.
26.08.2021 15:50 ABloud Тема: Число базовых станций в России (29.04.2012)
199,6 тысяч (+3,1 тыс за 2q2021) по итогам 2q2021 - число базовых станций МегаФон
26.08.2021 14:03 ABloud Тема: Ростовская область (04.12.2007)
Билайн сообщает о том, что в Таганроге и Волгодонске (Ростовская область) начал подключать абонентов к проводному домашнему интернету по модели FVNO. Благодаря предложению комплексных конвергентных ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.09. [Новинки] Слухи: Nokia G50 5G получит чипсет Snapdragon 480 и 6,38-дюймовый дисплей 720p+ / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A13 получит поддержку сетей 5G / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Moto G30 появился в России по отличной цене / MForum.ru

31.08. [Новинки] Слухи: Meizu 18s и 18s Pro замечены в TENAA / MForum.ru

30.08. [Новинки] Анонсы: Lenovo K13 с Unisoc SC9863A SoC и 2 Гб ОЗУ появился в России / MForum.ru

27.08. [Новинки] Анонсы: FFalcon Thunderbird FF1 – новый 5G-смартфон от TCL / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22 / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y33S получил АКБ 5000 мАч и MediaTek Helio G80 / MForum.ru

23.08. [Новинки] Слухи: Realme готовит бюджетный смартфон с больший объемом памяти / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y21 появился на индийском рынке / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52s представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Watch 2 на новейшем чипсете готовятся к анонсу / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Cubot KingKong 7 представлен официально / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 20 Fusion c Dimensity 800U представлен в Индии / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6310 доступен в России / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A16s получил чипсет Helio G35, 6.52" дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: