5G: Предложение российского "Криптонита" приняли к рассмотрению рабочей группы 3GPP

03.09.2021, MForum.ru

Вчера ComNews рассказал о приятном для российского телеком-рынка событии, 3GPP включила предложение российской компании «Криптонит» по части борьбы с уязвимостей в протоколах ECIES и 5G-AKA в документ TR 33.846.

Безусловно отрадно видеть, что российская компания работает в составе рабочей группы, занимающейся разработкой стандарта 5G. Впрочем, и на этот раз все прошло не гладко, группа SA3, работающая над темой устранения уязвимостей уже было закрыла прием новых предложений. Почему «Криптонит» решил подать свое предложение не тогда, когда их подавали остальные, а позднее? Впрочем, сейчас не об этом. Главное, что в SA3 действительно решили сделать для русских исключение, и криптонитовское предложение все же вошло в TR 33.846.

Можно ли уже разливать шампанское и радоваться тому, что российская наука наконец-то внесла хоть какой-то вклад в 5G?

Если шампанское настоящее, то почему бы и не отпраздновать – примеров активной работы компаний из России в международных организациях, занимающихся стандартизацией телекоммуникационных технологий, не так много, чтобы пропустить этот повод. Вот только хотелось бы обойтись без передергиваний типа «российские специалисты предложили свой протокол, и международные организации его одобрили». Пока что российское предложение всего лишь вошло в TR – то есть в Technical Report. Стандартом оно станет, если этому суждено произойти, далеко не сразу, а лишь после того, как будет включено в TS (Technical Specification).

Еще раз, чтобы разница была понятна. Есть TR – это такой сборник «заявок на конкурс» от разных компаний. В него может быть включено несколько, да хоть десятки различных предложений по решению той или другой проблемы, поступивших от разных участников рынка. Одной из заявок стало предложение «Криптонита» (и это радует!). Но это вовсе не означает, что какое-то из множества вошедших в TR предложений УЖЕ стало частью стандарта, или что какое-то конкретное предложение ТОЧНО станет частью стандарта. Попадание в TR дает ШАНС на дальнейшее рассмотрение, а не ГАРАНТИЮ включения в стандарт.

Так что, если шампанское действительно настоящее, я бы предложил его пока что не открывать, поберечь (когда еще удастся пополнить запасы), и посмотреть за дальнейшим развитием событий. И если звезды расположатся так, что именно криптонитовское предложение в итоге попадет в TS, тогда и порассуждаем на тему, как мощны наши лапы.

Более того, весьма сомнительно, что в TS может быть включено чье-то предложение «защищающее 4 из 5» векторов атаки. Так это обычно не делается. Скорее всего, для каждого потенциального вектора атаки будет выбираться отдельное решение, так что в итоге получится «сборная солянка», а не эксклюзивное принятие предложения какого-то одного из разработчиков. Но я бы на все эти темы сейчас всерьез не спекулировал, будущего нам знать не дано.

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теги: стандартизация пятое поколение 3GPP Криптонит телеком

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