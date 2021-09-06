Анонсы: В Индии представлен Xiaomi Redmi 10 Prime

06.09.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Redmi 10 Prime, адресованный индийскому рынку. Новинка базируется на Redmi 10. Ключевых отличий два: отсутствует модуль NFC, а вместо АКБ емкостью 5000 мАч используется батарея емкостью 6000 мАч.

Ключевые спецификации Redmi 10 Prime включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек, чипсет MediaTek Helio G88, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, тыловую QUAD-камеру 50+8+2+2 Мп, 8 Мп фронтальную камеру и дактилоскопический сенсор на торце устройства. Купить Redmi 10 Prime можно будет за 12 499 / 14 449 индийских рупий за версии с 4+64/6+28 Гб памяти, соответственно.