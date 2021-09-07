Анонсы: Tecno Spark 8 станет доступен на следующей неделе

07.09.2021, MForum.ru

Уже на следующей неделе на индийском рынке должны начаться продажи смартфона Tecno Spark 8. Новинка нацелена в сегмент доступных устройств, а ее программной основой является Android 11 Go Edition.

В активе Tecno Spark 8 присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ с вырезом для 8 Мп фронтальной камеры, чипсет MediaTek Helio P22, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенная тыловая камера с 16 Мп основным сенсором, дактилоскопический сенсор на задней панели, а также АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Небольшой дисбаланс вносит лишь объем ОЗУ в 2 Гб, что по меркам конца 2021 года мало даже для бюджетного устройства. Впрочем, не стоит забывать, что речь идет о решении под управлением Android 11 Go Edition. Из интересных особенностей упомянем крупную надпись «Stop At Nothing» на задней панели. Цена пока не объявлена, но явно она будет невысокой.