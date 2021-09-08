Анонсы: Vivo Y21s получил 50 Мп камеру, чипсет Helio G80 и АКБ 5000 мАч

MForum.ru
08.09.2021,
Анонс смартфона Vivo Y21 состоялся в прошлом месяце, однако производитель уже анонсировал его обновленный вариант - Vivo Y21s. Новинка появится на рынке Индонезии и станет первым смартфоном Vivo с 50 Мп тыловой камерой в среднем ценовом сегменте.
В качестве вспомогательных используются 2 сенсора разрешением 2 Мп. Основные спецификации Vivo Y21s включают в себя 6,51-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек с каплевидным вырезом под 8 Мп фронтальную камеру, чипсет MediaTek Helio G80, 4 Гб ОЗУ (+1 Гб виртуального ОЗУ), 128 встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Размеры новинки составляют 164,26x76,08x8 мм, вес – 182 грамма. ОС – Android 11 с оболочкой FunTouch OS 11.1. Цена Vivo Y21s на рынке Индонезии – $197.
© Антон Печеровый,
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