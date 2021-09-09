Слухи: Раскрыты подробности о планшете Realme Pad

09.09.2021, MForum.ru

В сети появился постер, раскрывающий подробности о спецификациях и цену планшетного компьютера Realme Pad. Ожидается, что это будет тонкое устройство с 10,4-дюймовым дисплеем разрешением WUXGA+ и поддержкой звука Dolby Atmos + Hi-Res Audio.

Если постер не фейковый, релиз новинки состоится 16 сентября, а 4G-версию устройства можно будет купить за 19 999 индийских рупий. В части спецификаций более ранние слухи упоминали о чипсете MediaTek Helio G80, паре 8 Мп камер и АКБ емкостью 7100 мАч. ОС - Android 11 с фирменной оболочкой Realme 2.0.

© Антон Печеровый, MForum.ru

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