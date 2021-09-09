MForum.ru
09.09.2021,
В сети появился постер, раскрывающий подробности о спецификациях и цену планшетного компьютера Realme Pad. Ожидается, что это будет тонкое устройство с 10,4-дюймовым дисплеем разрешением WUXGA+ и поддержкой звука Dolby Atmos + Hi-Res Audio.
Если постер не фейковый, релиз новинки состоится 16 сентября, а 4G-версию устройства можно будет купить за 19 999 индийских рупий. В части спецификаций более ранние слухи упоминали о чипсете MediaTek Helio G80, паре 8 Мп камер и АКБ емкостью 7100 мАч. ОС - Android 11 с фирменной оболочкой Realme 2.0.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.08. [Новинки] Слухи: Realme готовит бюджетный смартфон с больший объемом памяти / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme Watch 2 и Watch 2 Pro / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Realme GT Master Edition и GT Exploration Master Edition представлены официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2 / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab P11 5G – планшет с 11-дюймовым дисплеем и 5G / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab P12 Pro – планшет с 5G и сопряжением с Windows / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: TCL 20 R 5G – недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о планшете Realme Pad / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21s получил 50 Мп камеру, чипсет Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8 станет доступен на следующей неделе / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 6S Pro / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смартфон Doogee X93 и умные часы CS2 дебютировали на AliExpress / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Xiaomi Redmi 10 Prime / MForum.ru
03.09. [Новинки] Компоненты: Snapdragon Wear 5100 (SW5100) – новая топовая платформа для умных часов / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL L10 Pro с чипсетом Unisoc и АКБ 4000 мАч / MForum.ru
02.09. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP1 – 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru
02.09. [Новинки] Слухи: LeTV L5 – первый шаг к возвращению на рынок смартфонов / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Nokia G50 5G получит чипсет Snapdragon 480 и 6,38-дюймовый дисплей 720p+ / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A13 получит поддержку сетей 5G / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Moto G30 появился в России по отличной цене / MForum.ru
31.08. [Новинки] Слухи: Meizu 18s и 18s Pro замечены в TENAA / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Lenovo K13 с Unisoc SC9863A SoC и 2 Гб ОЗУ появился в России / MForum.ru
27.08. [Новинки] Анонсы: FFalcon Thunderbird FF1 – новый 5G-смартфон от TCL / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22 / MForum.ru