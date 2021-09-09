Анонсы: Lenovo Tab P11 5G – планшет с 11-дюймовым дисплеем и 5G

09.09.2021, MForum.ru

Кроме флагманской модели, компания Lenovo представила более доступное 5G-устройство. Lenovo Tab P11 5G базируется на чипсете Snapdragon 750G и оснащена 11-дюймовым дисплеем разрешением 2000 x 1200 точек с частотой обновления 60 Гц.

Dolby Vision по-прежнему поддерживается (хотя HDR10 + нет), пиковая яркость составляет 400 нит. Также поддерживается надстройка клавиатуры, цифровое перо (более старое Precision Pen 2) и порт USB-C с функцией DisplayPort позволяющей подключить внешний монитор. Объем ОЗУ новинки составит 8 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. За звук отвечают 4 стереодинамика JBL с Dolby Atmos. Батарея на 7700 мАч позволит устройству продержаться до 12 часов в режиме просмотра потокового видео. Мощность быстрой зарядки 20 Вт. Вес Lenovo Tab P11 5G составит 520 г. Купить новинку можно будет за 500 евро.