Анонсы: Realme 8s и Realme 8i представлены официально

MForum.ru
10.09.2021,
Компания Realme официально анонсировала смартфоны Realme 8s и 8i. Realme 8s стал первым смартфоном на базе 5G-чипсета MediaTek Dimensity 810.
Ключевые спецификации Realme 8s включают в себя 6,5-дюймвый дисплей разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц, 6/8 Гб ОЗУ (+дополнительные 5 Гб виртуального ОЗУ за счет функции Dynamic RAM Expansion), 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (в конфигурации 64 Мп основной сенсор, 2 Мп портретный, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Купить Realme 8s в синем и светло-фиолетовом вариантах можно с 13 сентября по цене 17 999 и 19 999 индийских рупий за версии с 6 и 8 Гб ОЗУ, соответственно.
Realme 8i представляет собой доступное устройство без поддержки сетей 5G. В активе этого смартфона присутствуют чипсет MediaTek Helio G96, 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 с частотой обновления до 120 Гц, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (50 Мп основной, 2 Мп портрет, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В продаже Realme 8i появится 14 сентября по цене 13999 и 15999 индийских рупий за версии с 4/64 и 6/128 Гб памяти, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о планшете Realme Pad / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Realme готовит бюджетный смартфон с больший объемом памяти / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme Watch 2 и Watch 2 Pro / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Realme GT Master Edition и GT Exploration Master Edition представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Камерофон Vivo X70 Pro+ представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 для России оснастили чипсетом Snapdragon 720G / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Realme Pad – первый планшет от Realme / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Realme 8s и Realme 8i представлены официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab P11 5G – планшет с 11-дюймовым дисплеем и 5G / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab P12 Pro – планшет с 5G и сопряжением с Windows / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: TCL 20 R 5G – недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о планшете Realme Pad / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21s получил 50 Мп камеру, чипсет Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8 станет доступен на следующей неделе / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 6S Pro / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смартфон Doogee X93 и умные часы CS2 дебютировали на AliExpress / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Xiaomi Redmi 10 Prime / MForum.ru
03.09. [Новинки] Компоненты: Snapdragon Wear 5100 (SW5100) – новая топовая платформа для умных часов / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL L10 Pro с чипсетом Unisoc и АКБ 4000 мАч / MForum.ru
02.09. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP1 – 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru
02.09. [Новинки] Слухи: LeTV L5 – первый шаг к возвращению на рынок смартфонов / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Nokia G50 5G получит чипсет Snapdragon 480 и 6,38-дюймовый дисплей 720p+ / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A13 получит поддержку сетей 5G / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Moto G30 появился в России по отличной цене / MForum.ru