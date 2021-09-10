Анонсы: Realme 8s и Realme 8i представлены официально

10.09.2021, MForum.ru

Компания Realme официально анонсировала смартфоны Realme 8s и 8i. Realme 8s стал первым смартфоном на базе 5G-чипсета MediaTek Dimensity 810.

Ключевые спецификации Realme 8s включают в себя 6,5-дюймвый дисплей разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц, 6/8 Гб ОЗУ (+дополнительные 5 Гб виртуального ОЗУ за счет функции Dynamic RAM Expansion), 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (в конфигурации 64 Мп основной сенсор, 2 Мп портретный, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Купить Realme 8s в синем и светло-фиолетовом вариантах можно с 13 сентября по цене 17 999 и 19 999 индийских рупий за версии с 6 и 8 Гб ОЗУ, соответственно.

Realme 8i представляет собой доступное устройство без поддержки сетей 5G. В активе этого смартфона присутствуют чипсет MediaTek Helio G96, 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 с частотой обновления до 120 Гц, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (50 Мп основной, 2 Мп портрет, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В продаже Realme 8i появится 14 сентября по цене 13999 и 15999 индийских рупий за версии с 4/64 и 6/128 Гб памяти, соответственно.