Анонсы: Realme Pad – первый планшет от Realme

MForum.ru
10.09.2021,
Компания Realme официально анонсировала Realme Pad, представляющий собой мультимедийное устройство, нацеленное в нижний ценовой сегмент. Новинка получила 10,4-дюймовый дисплей разрешением 2000 x 1200 точек и четыре динамика с Dolby Atmos и Hi-Res Audio.
Техническая часть Realme Pad представлена связкой чипсета MediaTek Helio G80, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, двумя 8 Мп камерами (фронтальной и тыловой) и АКБ емкостью 7100 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В части коммуникационных возможностей поддерживаются Wi-Fi, 4G и Bluetooth 5. Работает новинка под управлением Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0 Pad. Купить Realme Pad в сером и золотом вариантах можно начиная от 13 999 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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