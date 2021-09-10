Анонсы: Камерофон Vivo X70 Pro+ представлен официально

10.09.2021, MForum.ru

Компания Vivo в Китае официально анонсировала флагман семейства X70 – Vivo X70 Pro+. Новинка стала сборником передовых технологий, включая 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей нового поколения Е5 разрешением 3200 x 1440 точек с частотой обновления до 120 Гц и чипсет Qualcomm Snapdragon 888+.

Впрочем, основной интерес представляет собой QUAD-камера с поддержкой оптический стабилизации в каждом модуле, включая стабилизацию при съемке фото 360 градусов. Еще одно важное новшество – выделенный чип V1, служащий для выбора режима съемки и обработки изображений с использованием искусственного интеллекта.

Этот же чип используется для обеспечения плавной работы в играх, сжимая исходные 60 fps до 45, а затем превращая их в 90 fps. Стабильная работа в тяжелых приложениях поддерживается и за счет системы водяного охлаждения. В цифрах основная камера Vivo X70 Pro+ представлена 50 Мп основным сенсором, 48 Мп широкоугольным , 8 Мп телефото и 12 Мп портретным. Фронтальная камера новинки – 32 Мп.

Остальные спецификации Vivo X70 Pro+ включают в себя 8/12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт. Также поддерживается 50 Вт беспроводная зарядка и 10 Вт реверсивная. Цена Vivo X70 Pro+ в черном, синем и оранжевом цветах составит 5599 / 5999 / 6499 юаней за версии 8+256 / 12+256 / 12+512 Гб, соответственно.