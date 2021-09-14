Слухи: Lenovo K14 на чипсете UNISOC замечен в Geekbench

14.09.2021, MForum.ru

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появилась информация о смартфоне Lenovo K14, анонс которого может состояться уже в ближайшее время. Согласно данным Geekbench 5, смартфон набирает 274 в одноядерном тесте и 711 баллов в многоядерном.

Новинка построена на базе SoC UNISOC с кодовом названием aruba, за которым может скрываться чипсет UNISOC T610. Аппарат оснащен 2 ГБ оперативной памяти и работает на Android 11 из коробки. Также устройство было замечено в других тестах, где было отмечено наличие Bluetooth 5.0 и АКБ емкостью 3760 мАч. Скорее всего, новинка представляет собой ничто иное, как немного модифицированный Moto E20, но под брендом Lenovo. Информации о возможной дате анонса пока нет.