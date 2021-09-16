Анонсы: Xiaomi 11T и 11Т Pro представлены официально

MForum.ru
16.09.2021,
Компания Xiaomi официально анонсировала устройства 11-го семейства. Флагмнаская модель вышла в двух версиях - 11T и 11Т Pro, главным отличием которых стал используемый чипсет. Xiaomi 11T построен на базе чипсета MediaTek Dimensity 1200, тогда как Xiaomi 11T Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 888.
Кроме того, для 11T Pro будет доступна версия с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти, поддержка записи 8К-видео для тыловой камеры и быстрая зарядка мощностью 120 Вт. Остальные спецификации похожи.
В активе новинок присутствуют 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (108 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 5 Мп телемакро), 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч. Мощность быстрой зарядки у Xiaomi 11T – 67 Вт. Класс защиты от влаги – IP68. Также отметим стереодинамики с Harman Kardon и Dolby Atmos у 11Т Pro.
ОС из коробки Android 11 с оболочкой MIUI 12.5, при этом производитель обещает 3 обновления версии ОС. Начало продаж уже на следующей неделе, цены начинается от 499 евро за Xiaomi 11T и 649 евро за 11Т Pro в конфигурации с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
© Антон Печероый,
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