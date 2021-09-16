Анонсы: Xiaomi 11 Lite NE основан на Snapdragon 778G

16.09.2021, MForum.ru

Портфолио компании Xiaomi пополнил смартфон Xiaomi 11 Lite NE, где за NE скрывается New Edition. Как несложно догадаться, базой модели является Xiaomi 11 Lite, основное обновление коснулось чипсета. Новинка базируется на Snapdragon 778G (6 нм), который сменил дефицитный Snapdragon 780G (5 нм)

В активе Xiaomi 11 Lite NE присутствуют 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и строенная тыловая камера в конфигурации 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 5 Мп телефото. В круглом вырезе дисплея разместилась 20 Мп фронтальная камера. Емкость аккумулятора Xiaomi 11 Lite NE – 4250 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Не забыта и поддержка NFC. Цена версии 6/128 составит 369 евро, 8/256 – 399 евро. Купить Xiaomi 11 Lite NE можно в голубой, нежно-розовой, чёрной и белой (матовой) расцветках.