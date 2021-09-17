Анонсы: Realme C25Y с 50 Мп камерой представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Realme C25Y с 50 Мп камерой представлен официально

17.09.2021, MForum.ru

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Компания Realme официально представила смартфон Realme C25Y. Устройство похоже на C25 и C25s, но базируется на чипсете Unisoc, оснащается улучшенным сенсором тыловой камеры, но немного более скромной батареей.

Анонсы: Realme C25Y с 50 Мп камерой представлен официально

Основа «железа» Realme C25Y – чипсет Unisoc T610 (2 ядра Cortex-A75, 6 ядер Cortex-A55, 1,8 ГГц, графика Mali-G52). Тыловая камера представлена связкой 50 Мп основной камеры (f/1,8) и двумя вспомогательными 2 Мп сенсорами (монохором, макро). Емкость батареи Realme C25Y составляет 5000 мАч, мощность быстрой зарядки 18 Вт. Купить новинку в конфигурации с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти можно будет за 11 999 индийских рупий, начиная с 26 сентября.

Анонсы: Realme C25Y с 50 Мп камерой представлен официально

Анонсы: Realme C25Y с 50 Мп камерой представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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