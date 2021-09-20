Анонсы: Oppo A16 представлен официально для рынка Индии

MForum.ru
20.09.2021,
Компания Oppo для индийского рынка анонсировала новый смартфон А-серии. В модельном ряду производителя новинка призвана сменить Oppo A15, который был анонсирован еще в октябре прошлого года. Сам по себе Oppo A16 не является новинкой - ранее этот аппарат появился на рынке Индонезии.
В активе Oppo A16 присутствуют 6,52-дюймовый дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 60 Гц, чипсет MediaTek Helio G35, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD), 16 Мп фронтальная камера, строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 13 Мп (вспомогательные 2 Мп макро, 2 Мп датчик глубины) и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт. Цена Oppo A16 на индийском рынке составляет 13 999 рупий, купить новинку можно в черном Crystal Black и синем Pearl Blue.
© Антон Печеровый,
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