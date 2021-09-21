MForum.ru
21.09.2021,
На прошлой неделе Motorola представила Moto E20, работающий под управлением Android 11 Go. Впрочем, по данным @evleaks, компания также работает над немного более высококлассной моделью Moto E40.
Из спецификаций Moto E40 упоминается 8-ядерный процессор (модель не уточняется, возможно, это Unisoc T606 или что-то более мощное), 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720p+ с частотой обновления 90 Гц и полноценная версия Android. Тыловая камера будет строенной, с 48 Мп основным сенсором, функции вспомогательных сенсоров не сообщаются. Характеристики выглядят очень похоже на Moto G20, в котором используются чипсет Unisoc T700, 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720p+ с частой обновления 90 Гц и QUAD-камера 48 + 8 + 2 + 2 МП на задней панели. Вполне возможно, что E40 будет близок к G20.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.09. [Новинки] Слухи: Lenovo K14 на чипсете UNISOC замечен в Geekbench / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Moto G30 появился в России по отличной цене / MForum.ru
13.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене и спецификациях Moto G60S / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Moto 360 третьего поколения появились в Flipkart / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto E40 / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A16 представлен официально для рынка Индии / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Realme C25Y с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 11 Lite NE основан на Snapdragon 778G / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 11T и 11Т Pro представлены официально / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: iPad mini 6 представлен официально / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: Lenovo K14 на чипсете UNISOC замечен в Geekbench / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero X представлен официально / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Планшет HTC A100 появился в России / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Wide 5 представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Камерофон Vivo X70 Pro+ представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 для России оснастили чипсетом Snapdragon 720G / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Realme Pad – первый планшет от Realme / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Realme 8s и Realme 8i представлены официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab P11 5G – планшет с 11-дюймовым дисплеем и 5G / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab P12 Pro – планшет с 5G и сопряжением с Windows / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: TCL 20 R 5G – недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о планшете Realme Pad / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21s получил 50 Мп камеру, чипсет Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru