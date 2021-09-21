Слухи: Раскрыты подробности о Moto E40

21.09.2021, MForum.ru

На прошлой неделе Motorola представила Moto E20, работающий под управлением Android 11 Go. Впрочем, по данным @evleaks, компания также работает над немного более высококлассной моделью Moto E40.

Из спецификаций Moto E40 упоминается 8-ядерный процессор (модель не уточняется, возможно, это Unisoc T606 или что-то более мощное), 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720p+ с частотой обновления 90 Гц и полноценная версия Android. Тыловая камера будет строенной, с 48 Мп основным сенсором, функции вспомогательных сенсоров не сообщаются. Характеристики выглядят очень похоже на Moto G20, в котором используются чипсет Unisoc T700, 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720p+ с частой обновления 90 Гц и QUAD-камера 48 + 8 + 2 + 2 МП на задней панели. Вполне возможно, что E40 будет близок к G20.