Big Data: В МегаФоне подсчитали долю сотрудников, вернувшихся в бизнес-центры Москвы

24.09.2021, MForum.ru

Применение Big Data позволило МегаФон заметить не только то, что около 70% работников московских деловых центров вернулись на работу в офисы, но и то, что люди стали дольше оставаться на работе.

Если в 2019 году сотрудники деловых центров Москвы в среднем задерживались после окончания рабочего дня на 10 минут, то в 2021 году этот показатель вырос до 40 минут.

Еще один факт - быстро растет потребление мобильного трафика в бизнес-центрах. Это в МегаФон связывают с тем, что за 2020-2021 год компании перевели ключевые процессы в онлайн-формат. В итоге в 2021 году мобильный интернет-трафик в крупнейших деловых центрах вырос в 4 раза к 2019 году, вдвое больше, чем в среднем по Москве.

Люди все больше общаются онлайн, сейчас на соцсети и мессенджеры приходится более 60% трафика, тогда как в 2019 году на их долю приходилось около 40%. Впрочем, выросло пользование и традиционной голосовой связью, пусть и не столь значительно - в среднем на 11%.

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теги: аналитика Big Data BigData МегаФон

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