Анонсы: iQOO Z5 представлен официально

27.09.2021, MForum.ru

Бренд iQOO пополнил свое портфолио смартфоном Z5. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 778G с жидкостной системой охлаждения, использует быструю память LPDRR5 (ОЗУ) и UFS 3.1 (встроенная) и радует приятным ценником.

iQOO Z5 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой с основным сенсором разрешением 64 Мп (вспомогательные 8 Мп и 2 Мп), 16 Мп фронтальной камерой в круглом вырезе по центру экрана и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Цена новинки составит 1899/2099/2299 юаней за версии 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о iQOO 8 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru

[Новости компаний] Мобильные платформы: Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 778G / MForum.ru

[Новости компаний] 5G: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 870 5G / MForum.ru