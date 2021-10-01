Анонсы: Xiaomi Redmi 10 появился в России

MForum.ru
01.10.2021,
Компания Xiaomi официально вывела смартфон Redmi 10 на российский рынок. Новинка нацелена в бюджетный сегмент, однако в ее спецификациях есть несколько интересных моментов.
Во-первых, ее «сердцем» стал чипсет MediaTek Helio G88, позиционируемый как игровое решение. Кстати, Xiaomi Redmi 10 стал первым смартфоном на базе этого чипа. Во-вторых, несмотря на ориентацию в бюджетный сегмент, Xiaomi Redmi 10 получил весьма продвинутую фоточасть с 4-мя сенсорами: 50 Мп основным, 8 Мп широкоугольным, 2 Мп макро и 2 Мп сенсором глубины. В-третьих, отметим вполне достойный дисплей - 6,5 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 90 Гц. Остальные спецификации новинки включают в себя 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена составит 16 990 за вариант с 64 Гб памяти и 18 990 за 128 Гб версию.
© Антон Печеровый,
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