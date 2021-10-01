Анонсы: POCO C31 представлен официально

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Анонсы: POCO C31 представлен официально

01.10.2021, MForum.ru

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Принадлежащий Xiaomi суббренд POCO официально анонсировал смартфон POCO C31. Новинка относится к линейке самых бюджетных устройств, базируется на чипсете MediaTek Helio G35 и работает под управлением Android 10.

Анонсы: POCO C31 представлен официально

Ключевые спецификации POCO C31 включают в себя 6,53-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек с каплевидным вырезом под 5 Мп фронтальную камеру, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (13 Мп основной, 2 Мп портретный, 2 Мп макро) и АКБ емкостью 5000 мАч. Информации о поддержке быстрой зарядки нет (зарядное устройство подключается по microUSB). Цена POCO C31 составит 8499 / 9499 индийских рупий за версии 3+32 / 4+64 Гб, соответственно.

Анонсы: POCO C31 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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