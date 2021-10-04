Анонсы: Tecno Camon 18 Premier – камера на подвесе и 60-кратный зум

MForum.ru
04.10.2021,
Компания Tecno официально анонсировала смартфон Camon 18 Premier. Конфигурация камеры представлена 64 Мп основным модулем, 12 Мп сенсором со стабилизацией на подвесе и 8 Мп сенсором с телефотообъективом, который обеспечивает 60 кратное увеличение.
Кроме того, для камеры предусмотрен ряд специальных режимов съемки (Moon Probe, портретное видео с режимом боке, ночное портретное видео, сверхширокоугольное видео и т.д.). Фронтальная камера – 32 Мп, с двойной светодиодной вспышкой. Диагональ AMOLED-экрана Tecno Camon 18 Premier составляет 6,7 дюйма при разрешении 1080x2400 точек и частоте обновления 120 Гц. Задняя панель устройства закрыта стеклом AGC, при этом толщина новинки всего 8,15 мм. Tecno Camon 18 Premier базируется на новом чипсете MediaTek Helio G96 дополненном 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 4750 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт (64% за 30 минут). ОС - Android 11 с фирменной оболочкой Hi OS 8.0.
© Антон Печеровый,
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