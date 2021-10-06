Анонсы: Realme GT Master Edition появился в России

06.10.2021, MForum.ru

Состоялся российский релиз смартфона Realme GT Master Edition, анонс которого состоялся в июле текущего года. Дизайн новинки был создан японцем Наото Фукасавой, а технически смартфон радует сбалансированными характеристиками.

В набор ключевых спецификаций Realme GT Master Edition входят 6,43-дюймовый Super AMOLED дисплей разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера 64+8+2 Мп, 32 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой 65 Вт зарядкой Dart Charge. Цена ставит 29 990 и 32 990 за версии 6+128/8+256 Гб, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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