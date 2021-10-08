Анонсы: Планшет Nokia T20 представлен официально

MForum.ru
08.10.2021,
Компания HMD Global анонсировала планшетный компьютер Nokia T20. Новинка позиционируется как универсальное устройство для работы, учебы и развлечений с качественным дисплеем, емкой батареей и длительной поддержкой в виде двух лет обновлений версии ОС и еще одного года обновлений безопасности.
Спецификации Nokia T20 включают в себя 10,36-дюймовый дисплей разрешением 2000x1000 точек, поддержку сетей 4G, чипсет Unisoc T610, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+карты microSD объемом до 512 Гб), 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 8000 мАч. Также отметим стереодинамики и звук OZO Playback Panorama. ОС – Android 11 в рамках программы Android One. Купить Nokia T20 на российском рынке можно будет за 19 990 рублей. Первые покупатели получат скидку 1000 рублей и фирменный чехол в подарок.
© Антон Печеровый,
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